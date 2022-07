ज्यादा पार्षद भाजपा के पास, अध्यक्ष बनाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस

भाजपा पदाधिकारियों के वार्ड से जीते कांग्रेस पार्षद का नाम अध्यक्ष पद की चर्चा में .....

सिंगरौली. नगर निगम चुनाव के बाद अभी सम्मिलन के तारीख की घोषणा होना बाकी है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए जोड़-तोड़ तेज हो गई है। वैसे तो निगम चुनाव में भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों की संख्या अधिक है, लेकिन कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने में जुटी है। दावेदार के रूप में भाजपा पदाधिकारियों के वार्ड से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस पार्षद का नाम चर्चा में है।

Singrauli Election: BJP has more parshad, Congress try for president