किसान ने पहली बार लगाई ब्रोकली, खेती रही सफल, कमाया मुनाफा

जिले के बाकी किसानों में भी जगी उम्मीद, पीएमओ ने की सराहना ...

सिंगरौली. जिले के किसान ब्रोकली की खेती कर कम खर्च में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जनपद पंचायत बैढऩ के ओरगई तियरा ग्राम पंचायत निवासी किसान मोतीलाल ने यह साबित कर दिया है। बतौर प्रयोग उन्होंने सामान्य रूप में ब्रोकली की न केवल सफल खेती की है। बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। मोतीलाल की सफल खेती से एक ओर जहां दूसरे किसान उत्साहित हैं। वहीं पीएमओ की ओर से उनके नवाचार के लिए सराहना की गई है।

Singrauli: Farmer planted broccoli for first time, farming was successful, profit earned