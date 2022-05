मानसून की दस्तक में बचे चंद रोज, सुरक्षा के इंतजाम नहीं, व्यवस्थाएं भी अपर्याप्त

फ्लाईऐश डैम का निरीक्षण नहीं, कंपनियों के आश्वासन पर इत्मीनान

नालों और नालियों की सफाई जैसे दूसरी व्यवस्था भी अभी अधूरी

Updated: May 31, 2022 11:46:26 pm

सिंगरौली. मानसून आने से पहले मैदानी अमला अलर्ट हो जाता है। उन स्थानों पर व्यवस्थाएं बनाने के साथ सुरक्षा के इंतजाम की कवायद शुरू कर दी जाती है। जहां बरसात में नदी व नाले उफान पर आते हैं और शहर की कॉलोनी तलैया बन जाती है लेकिन इस बार अभी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। मानसून आने में 15 दिन शेष है। अभी तक सुरक्षा के इंतजाम कुछ भी नहीं हैं और व्यवस्थाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। इस बार यदि मूसलाधार बारिश हुई तो हालात पिछले वर्ष की तरह निर्मित होंगे।

Singrauli: Few day left in monsoon, no security arrangement, insufficient