9 साल बाद मिली जुबान, अब गाती-गुनगुनाती हैं गुनगुन

दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दी जा रही स्पीच थिरैपी से आबाद हो रही गुनगुन जैसे कई बच्चों की दुनिया ....

सिंगरौली. कान में जन्मजात समस्या के चलते गुनगुन के लिए 9 वर्षों तक यह दुनिया सन्नाटा भरी रही। आवाज की दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। सो सुनने में अक्षम गुनगुन बोलना भी नहीं जानती थी, लेकिन अब वह न केवल गाती-गुनगुनाती हैं। बल्कि शिक्षित होने के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी है। यह संभव हुआ स्पीच थिरैपी के जरिए। कानों में एक छोटा सा आपरेशन कर सुनने के लिए मशीन लगाई गई। साथ ही उन्हें बोलना सीखने के लिए स्पीच थिरैपी दी जा रही है।

Singrauli: Found tongue after 9 years, now singing and humming