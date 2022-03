Electric Bill: बिजली की बंपर कटौती के लिए हो जाएं तैयार, चलेगा मेंटीनेंस कार्य

गर्मी के मद्देनजर बिजली कंपनी ने शुरू किया काम ....

सिंगरौली. गर्मी के मद्देनजर विद्युत वितरण कंपनी की ओर से जल्द ही मेंटीनेंस कार्य शुरू होने जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में मेंटीनेंस के दौरान बिजली की कई घंटों तक कटौती की जाएगी। हालांकि एक से दो दिन पहले संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा, लेकिन कटौती के लिए उपभोक्ताओं से पहले से ही तैयार रहना होगा।

Singrauli: Get ready to cut electricity bumper, maintenance work will be done