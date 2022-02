सरकारी विभाग 3 करोड़ से अधिक का बिजली बिल दबा कर बैठे

बिजली बचत को लेकर सक्रिय नहीं, बिल जमा करने में कंजूसी .....

सिंगरौली. विद्युत ऊर्जा की बचत को लेकर ऊर्जाधानी में ही खास सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है। व्यापारियों व निजी कार्यालयों की बात तो दूर सरकारी विभाग ही बिजली की बचत को लेकर गंभीर नहीं है। ज्यादातर शासकीय विभागों में ऊर्जा बचत से संबंधित निर्देश नजरअंदाज हैं। ऊर्जा बचत को लेकर बेपरवाह विभागों की ओर से बिजली का बिल जमा करने में भी सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। यही वजह है कि जिले भर में संचालित शासकीय कार्यालयों पर एमपीइबी का तीन करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है।



शासकीय विभागों पर बकाया बिजली का बिल जमा कराने को लेकर एमपीइबी की ओर से कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। कई बार नोटिस भी जारी की गई, लेकिन विभागों की ओर बिल जमा करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई। बात बकाया बिल की करें तो केवल शहरी क्षेत्र में संचालित विभागों पर 1.95 करोड़ रुपए बकाया है। ग्रामीण अंचल के कार्यालयों पर बकाया राशि जोड़ी जाए तो यह रकम 3 करोड़ रुपए से अधिक की होती है। फिलहाल अब कंपनी मुख्यालय के निर्देश पर यहां स्थानीय अधिकारी सरकारी विभागों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। बिल जमा नहीं करने की स्थिति में कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जाएगा। इससे विभागों को काफी समस्या हो सकती है।

Singrauli: Govt dept sat by suppressing electricity bill of more than 3 crores