उद्योग केंद्र ने तो मंजूर कर लिया है आवेदन, बैंक ही नहीं दे रहे स्वीकृति

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 200 से अधिक आवेदन ....

सिंगरौली. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम शुरू स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में बैंक युवाओं को निराश कर रहे हैं। तमाम निर्देशों के बावजूद एक तिहाई से भी कम आवेदकों को योजना के तहत ऋण उपलब्ध हो पा रहा है। स्थिति यह है कि जिला रोजगार एवं उद्योग केंद्र जहां पात्रता निर्धारित करते हुए आवेदन मंजूर कर रहा है। वहीं बैंक स्वीकृति देने में टालमटोल कर रहे हैं।

Singrauli industry center approved application, not only banks are giving approval