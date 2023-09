आवास भू-अधिकार योजना का लाभ देने में सिंगरौली प्रदेश में सबसे आगे

दूसरे स्थान पर सीधी और तीसरे स्थान पर रीवा जिला, अंतिम निराकरण के आवेदन में रीवा अव्वल

सिंगरौली में 31773 लोगों को मिला भूमि अधिकार का पट्टा, सीधी में 16091 व रीवा में 12173 को मिला भूमि अधिकार ....

Singrauli is top in state in benefits of CM housing land rights scheme.