नगर निगम चुनाव के लिए भी बजा बिगुल, पहले चरण में 6 जुलाई को होगा मतदान

सिंगरौली. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव के लिए भी बिगुल बज गया है। नगर निगम का चुनाव पहले चरण में होगा। 45 वार्डों के लिए आरक्षण पहले ही घोषित किया जा चुका है। महापौर की सीट सामान्य है। 204445 मतदाताओं के लिए सभी वार्डों में कुल 240 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा।

Singrauli municipal election announced in first phase, voting on July 6