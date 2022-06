महापौर पद के दावेदारों की सूची लंबी, नाम तय करने की चुनौती बड़ी

सता रहा भितरघात का खतरा, पद अनारक्षित होने से बढ़े दावेदार .....

सिंगरौली. नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने के बाद महापौर पद को लेकर धमासान तेज हो गया है। सीट अनारक्षित है, इसलिए दावेदारों की सूची अधिक लंबी हो गई है। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों के लिए प्रत्याशी तय करना बड़ी चुनौती बन गई है। माना जा रहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस महापौर का प्रत्याशी प्रदेश संगठन द्वारा तय किया जाना है। यही वजह है नेताओं ने भोपाल में डेरा जमा लिया है। कुछ ऐसा ही हाल जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी है, लेकिन महापौर की तुलना में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अभी घमासान कम है। इसके लिए अभी काफी वक्त होने के साथ कई अन्य वजह मानी जा रही है।

Singrauli Nagar Nigam: List of candidates for post of mayor is long