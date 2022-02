कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने एनसीएल खर्च करेगी 7000 करोड़

आत्मनिर्भर योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 130 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित ....

सिंगरौली. कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए एनसीएल को 130 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य के अनुरूप कोयला कंपनी ने 7000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की योजना बनाई है। इस पर कंपनी ने तेजी के साथ कार्य शुरू कर दिया है।

Singrauli: NCL will spend Rs 7000 crore to meet target of coal production