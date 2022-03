गेहूं खरीदी में अब की नहीं कर सकेंगे मिलावट

होगी कार्रवाई, सुविधा के लिए नई व्यवस्थाएं .....

सिंगरौली. धान खरीदी में बोरी से ईंट पत्थर मिलने के वाकया से प्रशासन सतर्क है। गेहूं के उपार्जन में इस तरह की कोई समस्या नहीं बने। इसको लेकर अब की प्रशासन ने अलग से गेहूं के सफाई की व्यवस्था की है। अधिकारियों के मुताबिक किसान द्वारा लाई गई उपज की खरीदी से पहले सफाई की जाएगी। ताकि अब की बार उपज में नमी और गंदगी जैसी समस्या सुनने को नहीं मिले।

Singrauli: Now you will not be able to adulterate wheat procurement