लाइफ लाइन एक्सप्रेस में इलाज कराने लगातार बढ़ रहे मरीज

आपरेशन भी जारी .....

सिंगरौली. लाइफ लाइन एक्सप्रेस में इलाज को लेकर मरीजों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आंख के बाद शुरू हुई नाक, कान व गला के मरीजों ओपीडी में जुट रही भीड़ कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। होली के एक दिन के अवकाश के बाद दूसरे ही दिन ओपीडी शुरू हो गई और मरीजों की भारी संख्या ओपीडी में चिकित्सकों का परामर्श लेने पहुंची।

Singrauli: Patients are increasing for treatment in Life Line Express