सरकारी जमीन पर बसे लोगों का ड्रोन से सर्वे, मिलेगा भू-अधिकार

एक लाख से अधिक लोगों को मिलेगा मालिकाना हक ....

सिंगरौली. ग्राम पंचायत की भूमि पर मकान बनाने वालों को अब उन्हें उजाड़े जाने की चिंता नहीं सताएगी। मकान के साथ अब आबादी की भूमि पर भी उनका मालिकाना हक होगा। जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने वालों को अधिकार अभिलेख दिया जाएगा।

Singrauli: People living on govt land will be surveyed by drone, will