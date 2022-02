स्वच्छता को संदेश देने दौड़ेगा शहर, दूसरे जिलों से भी शामिल हो सकेंगे प्रतिभागी

27 फरवरी को दूसरी बार आयोजित होगा स्वच्छता मैराथन .....

सिंगरौली. शहर को स्वच्छ बनाने को संदेश लेकर 27 फरवरी को दूसरी बार स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से आयोजित हॉफ मैराथन में प्रदेश के दूसरे जिलों के साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी भी शामिल हो सकेंगे।

Singrauli: run for cleanliness, participant from other district also join