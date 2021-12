पत्नी की दूसरी शादी से था खफा, कर दी ससुर की हत्या

आरोपी दामाद सहित चार गिरफ्तार .....

सिंगरौली. पत्नी की दूसरी शादी होने से नाराज चल रहा युवक ने ससुर की हत्या कर दिया। इस अंधी हत्या का गुत्थी सुलझाते हुए बरगवां पुलिस ने आरोपी दामाद सहित चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या की इस वारदात में शामिल एक नाबालिग आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है।

Singrauli's Bargawan police arrested accused of murder of father in law