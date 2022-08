रेलवे को करोड़ों की आय देने वाले सिंगरौली की व्यवस्थाएं बेपटरी

स्टेशन में विश्वस्तरीय सुविधा देने का वादा अधूरा, सांसद की दखल भी बेअसर

रेलवे द्वारा चयनित हैं सिंगरौली सहित 5 स्टेशन, उदासीनता के चलते समस्या झेल रहे यात्री

सिंगरौली. कोयला खनिज के परिवहन के बदले रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले सिंगरौली जिले के रेलवे स्टेशन अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। यात्रियों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधा मुहैया कराने की लगातार उठ रही मांग के मद्देनजर रेलवे हाईकमान ने सिंगरौली स्टेशन को विश्व स्तर का बनाने प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन करीब एक वर्ष बीतने के बाद भी प्रस्ताव केवल कागज तक सीमित है।

Singrauli's station in no facility, crores of income to railways