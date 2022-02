कृषि विकास के लाभ से वंचित किसान, अफसर पूरा नहीं कर सके योजनाओं का लक्ष्य

नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बावजूद जिले का बुरा हाल .....

सिंगरौली. नीति आयोग की ओर से घोषित आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बावजूद जिले में कृषि विकास की योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। वित्तीय वर्ष के साथ पहले खरीफ ओर अब रबी की फसल चक्र भी समाप्त होने को है, लेकिन कृषि विकास से जुड़ी एक भी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इसके पीछे पंचायत विभाग के अफसरों की उदासीनता और मैदानी अमले की सुस्त कार्य प्रणाली प्रमुख वजह बताई जा रही है। क्योंकि योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने के बावत वित्त की कोई कमी नहीं है।

Singrauli Scheme: Farmers deprived of benefits of agricultural, not fulfill target