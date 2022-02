वैज्ञानिकों का प्रयोग देख बोले किसान, अगली फसल से वह भी करेंगे उनकी तरह खेती

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पहुंचे 60 से अधिक किसान, विधायक व कलेक्टर भी रहे उपस्थित ....

सिंगरौली. कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में वैज्ञानिकों की फसल आधारित प्रयोग देख कर किसान इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अगली फसल से खुद फूलों व फलों की खेती करने का निर्णय ले लिया। केंद्र के प्रक्षेत्र में जिले के 60 से अधिक किसानों ने भ्रमण कर देसी-विदेशी फलों व फूलों के अलावा सब्जी सहित अन्य फसलों की वैज्ञानिक व तकनीकी आधारित खेती देखी। इस दौरान सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य व कलेक्टर राजीव रंजन मीना भी उपस्थित रहे।

Singrauli: seeing use of scientists, farmers said, they will also do farming