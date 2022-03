स्वच्छता सर्वेक्षण में कटेगा सीवरेज प्लांट का अंक, प्रभावित होगी रैंक

लगातार तीसरे वर्ष प्रयास के बावजूद काम नहीं हो सका पूरा .....

सिंगरौली. स्वच्छता सर्वेक्षण के इस बार भी नगर निगम की रैंक प्रभावित होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व साइंटिफिक लैंड फिल प्रोजेक्ट के पूरा नहीं होने से सर्वेक्षण में अंक की कटौती की जाएगी। लगातार तीन वर्षों के प्रयास के बाद भी निगम अधिकारी इस तरह की बड़ी कमियों को दूर नहीं कर सके हैं।

Singrauli: Sewerage plant's deducted in cleanliness survey, rank will be affected