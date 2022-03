पार्कों में अचानक से पहुंची महिला पुलिस तो मची भगदड़

होली के मद्देनजर बढ़ी पुलिस की सतर्कता ....

सिंगरौली. होली का पर्व और मनचलों की मिल रही शिकायत के मद्देनजर महिला थाना पुलिस बुधवार को अचानक से स्कूल-कॉलेजों के साथ पार्कों में निरीक्षण पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा दोपहर बाद से शाम तक चले अभियान में कई स्कूलों व कॉलेजों के साथ पार्कों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनावश्यक रूप से पार्कों में बैठे मनचलों को कड़ी फटकार लगाई गई। साथ ही भविष्य में पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

Singrauli: stampede broke out when female police arrived in parks