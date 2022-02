जल्द सिंगरौली तक आएगी त्रिवेणी एक्सप्रेस, वाराणसी इंटरसिटी भी चलेगी

सिंगरौली-करेलारोड-चुरकी तक इंटरलॉकिंग का काम हुआ पूरा, यात्रियों द्वारा की जा रही है मांग ...

सिंगरौली. सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने से त्रिवेणी एक्सप्रेस सिंगरौली व शक्तिनगर रेलवे स्टेशन तक आएगी। वाराणसी इंटरसिटी चलने की उम्मीद है। स्थानीय यात्रियों द्वारा लगातार इन दोनों ट्रेनों को लेकर मांग की जा रही है। फिलहाल सिंगरौली-करेलारोड-चुरकी तक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद से इन दोनों ट्रेनों के यहां से संचालन की संभावना बढ़ गई है।

Singrauli: Triveni Express will come to Singrauli soon, Varanasi Intercity will also run