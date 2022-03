बुआ ने अनाज चोरी का आरोप लगाया तो कर दी हत्या

पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, आरोपी को भेजा जेल .....

Published: March 25, 2022 12:47:39 am

सिंगरौली. युवक पर वृद्धा चोरी करने का शक करती थी और बार-बार आरोप लगाती थी। इस बात को लेकर आए दिन गाली-गलौज और दोनों के बीच विवाद होता रहता है। जिससे नाराज होकर युवक ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर डंडे से गला दबाकर वृद्धा की हत्या कर दिया।

Singrauli: When aunt blam stealing grains, she was murdered