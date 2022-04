पाइप लाइन बिछाने में लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे रहवासी

गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ रहा, दबाव में फिर शुरू होगी टैंकर व्यवस्था .....

सिंगरौली. पेयजल के लिए शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने में बरती गई लापरवाही का खामियाजा रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। भूजल स्तर नीचे चले जाने से घरों में पेयजल का एक मात्र स्रोत जेटपंप जवाब देने लगे हैं। ऐसे में शहर के दर्जन भर मोहल्लों में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। इस बदहाल स्थिति की संभावना के मद्देनजर नगर निगम के प्रशासक एवं कलेक्टर की ओर से पाइप लाइन बिछाने में तेजी लाने और पेयजल आपूर्ति शुरू करने का जारी निर्देश हवा हो गया है।

Singraulians are facing the brunt of negligence in laying pipeline