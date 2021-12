सर्द हवाओं से कांपी ऊर्जाधानी, देर शाम सडक़ों पर सन्नाटा

4 डिग्री तक पहुंचा पारा ....

सिंगरौली. ऊर्जाधानी में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। रविवार को तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंचने पर बढ़ी गलन का असर शाम ढलने के बाद ही देखने को मिल गया। रात 8 बजे ही सडक़ों पर सन्नाटा जैसी स्थिति हो गई। ठंड से बचने लोग घरों में दुबक गए। हालांकि दिन में धूप खिली रहने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में गलन जारी रही।

Singraulians shivering due to cold winds, silence on roads late in evening