खुले में फेंके जा रहे कचरा से परेशान रहवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

अंतिम चरण में समझौता, सफाई अभियान शुरू .....

सिंगरौली. खुले में फेंके जा रहे कचरा से परेशान पब्लिक को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। एनसीएल की कालोनियां का कचरा जयंत, निगाही व दुद्धिचुआ सहित अन्य बस्तियों के पास फेंक दिया जाता है। इससे रहवासी दुर्गंध व प्रदूषण से परेशान थे, लेकिन अब इससे उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। क्योंकि कालोनियों से निकलने वाले कचरा का प्रबंधन अब खुद नगर निगम द्वारा कराया जाएगा।

Singraulians troubled by garbage being thrown in open will get big relief