माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सुस्त अमला फिर होगा सक्रिय

मुख्यमंत्री के निर्देश पर टूटी अधिकारियों की नींद, कलेक्टर ने बुलाई बैठक, बनाई रणनीति ....

सिंगरौली. रेत व कोयला सहित अन्य अवैध कारोबार में लिप्त माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सुस्त अमला फिर सक्रिय होगा। एक दिन पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से मिली हिदायत के बाद यहां अधिकारियों की नींद टूट गई है। कलेक्टर ने न केवल अधिकारियों की बैठक बुलाई। बल्कि अभियान चलाते हुए माफियाओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान राजस्व विभाग और एसपी सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Slack staff will be active again regarding action on mafia