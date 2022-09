स्मार्ट सिटी की ये सडक़ उस जिले की है जिसे सिंगापुर सरीके बनाने का वादा है

नगर निगम और कोयला कंपनी के बीच ***** रहे शहरवासी ....

सिंगरौली. शहर में स्थित विस्थापित कॉलोनी नंदगांव की स्थिति नगर निगम अधिकारियों की उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, जिनमें वह शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में अभी भी ऐसे दर्जन भर वार्ड हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। नंदगांव इनमें से एक है। एनसीएल की अमलोरी और निगाही परियोजना के विस्थापितों की इस बस्ती में आज भी सडक़े कच्ची हैं।

smart city road belongs to district which is promised to make Singapore like