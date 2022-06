..... तो अब 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार में दौड़ेगी ट्रेन

रेलवे ने किया बड़ा काम .....

सिंगरौली. चोपन-चुनार रेलखंड के अघोरीखास स्टेशन पर नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलाकिंग स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस तरह के अब केवल चुर्क रेलवे स्टेशन का काम बाकी है। इस स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम पूरा होते ही कोयला परिवहन में लगे रेलवे रैक की दूरी कम हो जाएगी। इससे समय के साथ अन्य कई दूसरी राहत मिलेगी।

..... so now train will run at speed of 100 kmph in Singrauli