उर्जाधानी में सौर ऊर्जा प्लांट केवल कागज तक सीमित

शासकीय कार्यालयों व बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं हो सका अमल .....

सिंगरौली. मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को भले ही सौर ऊर्जा का हब बनाए जाने की बात की जा रही हो, लेकिन यहां ऊर्जाधानी में सौर ऊर्जा प्लांट की कवायद केवल कागजों तक सीमित है। पूर्व में शासन स्तर से आदेश जारी कर सभी शासकीय कार्यालयों व बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने का निर्देश हुआ था, लेकिन अभी तक निर्देश पर अमल संभव नहीं हो सका है।

New solar energy technology now in the hands of farmers