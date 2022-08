धान की कम हुई बोवनी, झेलना पड़ेगा राशन का संकट

दूसरे जिलों को भेज दिया चावल, भंडारण की समस्या के चलते बनी स्थिति

वर्ष 2020 में हुई खरीदी की सड़ गई 5 लाख क्ंिवटल धान, अब निलामी

सिंगरौली. सच ही कहा गया है कि हर दिन समान नहीं होते। धान उत्पादन के मामले में जिले की स्थिति कुछ ऐसी ही है। इस बार दूसरे जिलों को चावल देने वाले सिंगरौली में आने वाले दिनों में संकट देखने को मिल सकता है। वजह अचानक से धान की बोवनी का रकबा कम होना है।

Sowing of paddy reduced, will have to face the crisis of ration