डेढ सौ करोड़ खर्च होने के बाद भी उपभोक्ताओं को अभी पेयजल के लिए मिल रही केवल तारीख

बैढऩ जोन के आधे शहर को भी नगर निगम नहीं दे पाया पानी, पेयजल के लिए जूझ रहे रहवासी ....

सिंगरौली. रिहंद जलाशय में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने सहित मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने में नगर निगम डेढ़ सौ करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च कर चुका है, लेकिन बैढऩ जोन के आधे रहवासियों को अभी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। नल से पेयजल मुहैया कराने को लेकर उपभोक्ताओं को केवल तारीख मिल रही है।

Spending 150 crores, consumers are still getting only date for drinking water