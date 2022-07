अभी शासकीय कॉलेजों में भी नहीं भर पाई सीट, निजी को नहीं मिल रहे छात्र

30 जुलाई तक सीएलसी राउंड में प्रवेश का मौका, इसके बाद बंद हो जाएगी प्रक्रिया......

सिंगरौली. तमाम कोशिशों के बावजूद शासकीय अग्रणी महाविद्यालय बैढऩ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर महाविद्यालयों में अभी सीट खाली है। निजी महाविद्यालयों की तो बात ही नहीं करिए। निजी महाविद्यालय संचालक छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिए तमाम तरह के व्यवस्थाओं का हवाला दे रहे हैं, लेकिन छात्रों का निजी की ओर से रूझान देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल सीट भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक मौका और दिया है। इसके बाद प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी।

Still, seats could not be filled even in govt colleges, private also