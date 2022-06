रेल माध्यम से कोयला परिवहन में बढ़ोतरी को बनाई गई रणनीति

रेलवे बोर्ड व एनसीएल अधिकारियों की मुख्यालय में संयुक्त बैठक ...

सिंगरौली. रेलवे के माध्यम से कोयला परिवहन में किस तरह बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय में रणनीति बनाई गई। कोयला कंपनी के मुख्यालय में पहुंचे रेलवे बोर्ड व कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई बैठक में अधिक से अधिक कोयला परिवहन के बावत व्यवस्था बनाने पर निर्णय लिया गया। रेलवे बोर्ड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वेद प्रकाश एवं एडवाइजर टू रेल मंत्री सुधीर कुमार ने कोयला परिवहन के संबंध में एनसीएल प्रबंधन से बात की।

Strategy designed to increase coal transport through rail by NCL