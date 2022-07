सम्मिलन में होगा शपथ ग्रहण, अध्यक्ष बनने की जोर आजमाइश

अब जिला व जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तैयारी में जुटा पंचायत विभाग ...

सिंगरौली. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद अब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से इस बावत सम्मिलन के आयोजन का निर्देश जारी करते हुए तिथियां तय कर दी गई हैं। गांव के बाद अब शहर सरकार के लिए भी अध्यक्ष पद चुनने की तैयारी शुरू की जाएगी। सम्मिलन में प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण भी होगा।



जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के उपसरपंच के निर्वाचन के लिए तीन चरणों में सम्मिलन का आयोजन होगा। जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचरण के लिए दो चरण में सम्मिलन आयोजित होगा। गौरतलब है कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन के 15 दिवस के भीतर सम्मिलन के आयोजन का निर्देश है। सम्मिलन की तिथि घोषित होने के बाद से निर्वाचित पदाधिकारियों की ओर से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनने के लिए जोड़-तोड़ शुरू कर दी गई है। इसमें पार्टी व क्षेत्र के नेता भी सक्रिय हैं।

Swearing in meeting, then effort to become president of panchayat