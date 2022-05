जनाब! इंदौर की घटना से ले लो सबक, बारूद के मुहाने पर बसा है शहर

बलियरी में संचालित हैं दर्जनभर फैक्ट्रियां, बीच शहर से हो रहा परिवहन

फैक्ट्रियों को शिफ्ट करने की 12 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हुई कवायद

Published: May 09, 2022 12:13:11 am

सिंगरौली. जनाब.... इंदौर की घटना से सबक लें। वैसे तो वहां घटना की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन यहां यह भूलना ठीक नहीं होगा कि पूरा शहर बारूद के मुहाने पर बसा है। संचालित हो रही दर्जनभर फैक्ट्रियों में शहर के बीचोबीच विस्फोटक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है। कभी भी दिल दहलाने वाली घटना हो सकती है।

Explosive loaded Vehicles pass at high speed in market, can accident