अमिलिया कोल ब्लॉक में अभी खनन शुरू नहीं करा सकेगी टीएचडीसी

मुआवजा वितरण सहित विस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने में देरी बनी वजह .....

सिंगरौली. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित अमिलिया कोल ब्लॉक में जल्द खनन शुरू होने की उम्मीद थी। करीब 7 महीने पहले कोल ब्लॉक में खनन के लिए कंपनी का चयन होने के बाद संभावना थी कि वर्ष 2022 के अंत तक अमिलिया ब्लॉक से भी कोयला निकलने लगेगा, लेकिन टीएचडीसी की विस्थापन को लेकर सुस्त प्रक्रिया जल्द खनन की उम्म्ीदों पर पानी फेर दिया है।

THDC will not be able to start mining in Amilia coal block yet