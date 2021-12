एमपी के इस शहर में आवास का सपना रह गया अधूरा

योजना बनाकर भूला नगर निगम ...

सिंगरौली. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बाकी के रह गए इडब्ल्यूएस आवास बनाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने के साथ ही नगर निगम ने एलआइजी व एमआइजी श्रेणी के आवास बनाने की योजना को भी भूला दिया है।

The dream of housing remained unfulfilled in Singrauli