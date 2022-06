एक गांव ऐसा जहां बहुएं छोड़ रहीं अपना ससुराल, बेटियां नहीं आतीं मायका

चितरंगी जनपद पंचायत के नौगई गांव का हाल





सिंगरौली. पड़ोस के जिले सीधी की बेटी नेहा विश्वकर्मा की शादी वर्ष 2018 में चितरंगी क्षेत्र के नौगई -2 में हुई, लेकिन उसका ज्यादातर समय मायका में ही बीत रहा है। गांव की बेटी निशा भी ब्याह के बाद ससुराल गई तो मायका कम ही आई है। यह दो नाम महज बानगी हैं। हकीकत में गांव की ज्यादातर बहुएं ससुराल के बजाए मायका या फिर दूसरे स्थानों में रह रही हैं। बेटियां भी मायका कम ही लौटती हैं। वजह गांव में अब तक बिजली व्यवस्था नहीं होना है।

There is no electricity in village, in-laws leaving daughter-in-law