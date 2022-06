महापौर चुनाव :  विकास का मुद्दा नहीं, जातीय समीकरण तय करेगा महापौर प्रत्याशी की जीत

भाजपा-कांग्रेस के बीच आमने-सामने की टक्कर नहीं, इस बार होगा त्रिकोणीय मुकाबला....

सिंगरौली. विकास-बिकास कुछ नाही, ब्राह्मण-साहू जेके वोट देइह उह बनी महापौर। काहे कि निगम में सबसे अधिक वोट एही दू जाति के बा। पान की दुकान पर मुंह में पान का बीड़ा दबाते हुए एक शख्स ने यह बात बोली ही थी कि पास में खड़े दो अन्य लोगों ने जोरदार तरीके से सामने वाले का समर्थन किया। जवाब में एक ने कहा कि सही कह भाई सब कुछ त जाति-पाति में सिमटा जात बा। बिलौंजी पान की गुमटी पर इस तरह की चर्चाएं इस बात पर जोर दे रही हैं कि विगत चुनावों की भांति महापौर प्रत्याशी की जीत जातिगत समीकरण पर ही निर्भर है। चर्चा में यह बात भी सुनने को मिली कि अब की टक्कर केवल भाजपा व कांग्रेस के बीच न रह के त्रिकोणीय होगा। पिछले विधानसभा चुनाव का इसमें उदाहरण भी पेश किया गया।

This time triangular contest in Singrauli of MP