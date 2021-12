धान खरीदी में मनमानी पर तीन केंद्र प्रभारियों पर कसा शिकंजा

कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस .....

सिंगरौली. धान खरीदी में मनमानी करने वाले केंद्र प्रभारियों पर आखिरकार शिकंजा कसने की शुरु़आत हो गई है। उपायुक्त सहकारिता पीके मिश्रा के मुताबिक 17 दिसंबर को जिला प्रबंधक राज्य आपूर्ति निगम एवं प्रबंधक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से धान उपार्जन केंद्र बरगवां, जमगड़ी केंद्र क्रमांक एक निवास व धान उपार्जन केंद्र लंघाडोल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्रो में अमानक धान खरीदी करना पाया गया।

three center in-charges tightened noose on arbitrariness in purchase of paddy