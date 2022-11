पिछले डेढ़ वर्ष से जिले के जंगलों से नदारद हैं वनराज

Submitted by:

बाघ के मूमेंट की खबर से खिले वन अधिकारियों के चेहरे, पद चिह्न नहीं मिला तो मायूस हुआ महकमा।

सोशल मीडिया पर बाघ दिखने का वीडियो वायरल होने पर सक्रिय हुआ वन अमला, नहीं हो सकी पुष्टि।

खदानों में विस्फोट व उजड़ते जंगलों के चलते लगातार घट रही है वन्यजीवों की संख्या, दूसरे जिलों की ओर रुख।

Tiger no in forests of Singrauli district