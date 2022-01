अस्पताल की समस्या समाधान के लिए चिकित्सकों ने कलेक्टर को दिया सुझाव

मरीजों को इलाज की पूरी सुविधा देने जल्द शुरू होगी नई कवायद ....

Published: January 31, 2022 12:04:31 am

सिंगरौली. जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को सदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सकों के साथ बैठक बुलाई। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सब को मिलकर जिले के नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी है।

To solve problem of hospital, doctors suggested to Singrauli collector