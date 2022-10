स्वच्छता में खराब रैंक पर बोले शहरवासी, सर्वेक्षण में खुल गई साफ-सफाई में की गई कागजी खानापूर्ति

कमियों को दूर करने की सलाह, बस्तियों में बताई सफाई की जरूरत

मुख्य मार्ग तक सीमित रहती है सफाई, सौंदर्यीकरण में भी खानापूर्ति ....

सिंगरौली. स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने साफ-सफाई में की गई खानापूर्ति की पोल खोल दी है। अभियान में दिखावे की सफाई के चलते नगर निगम की रैंक 8 पायदान नीचे लुढक़ कर 24 पर पहुंच गई है। प्रदेश में भी सिंगरौली 4 स्थान से सीधे सातवें स्थान पर पहुंच गया है।

townspeople said on poor rank in cleanliness, paperwork done in cleanliness survey