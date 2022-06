रेनुकूट से मिलेगी टाटानगर व जम्मू के लिए ट्रेन

तीन दिवसीय साप्ताहिक ट्रेन का एक जुलाई से होगा संचालन

सिंगरौली. दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन ने रेनुकूट रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 18101/18102 टाटानगर जम्मूतवी ट्रेन को एक जुलाई से बहाली का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 से बंद चल रही ट्रेन अब सप्ताह में तीन दिन चला करेगी।

Train for Tatanagar and Jammu will be available from Renukoot