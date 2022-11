बहुत जरूरी हो तभी करिए यात्रा, अधिगृहित कर ली गई हैं 140 बस

बसों के माध्यम से शहडोल भेजे गए आदिवासी समुदाय के 5 हजार लोग ....

सिंगरौली. जरूरी न हो तो दो दिन तक यात्रा स्थगित रखिए। क्योंकि मंगलवार व बुधवार दोपहर तक यात्री बसों की समस्या रहेगी। वजह जिले से 140 बसों का अधिग्रहण किया गया है। इन बसों में जरिए जिले के आदिवास समाज के 5 हजार से अधिक पुरुष व महिलाएं शहडोल के लिए रवाना किए गए हैं।

Travel only if important, 140 buses have been acquired