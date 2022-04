रेलवे ने फिर बदला ट्रेनों का रूट, यात्रा से पहले कर लें पूरी पड़ताल

जनप्रतिनिधियों की मांग भी नजरअंदाज, निर्माण कार्य बाकी रहने का हवाला .....

सिंगरौली. अगले सप्ताह से त्रिवेणी एक्सप्रेस सिंगरौली व शक्तिनगर रेलवे स्टेशन तक आएगी। अब तक चल रही इस कयासबाजी पर रेलवे ने विराम लगा दिया है। धनबाद रेल डिवीजन की ओर से जारी एक निर्देश में स्पष्ट किया है कि पूरे अप्रेल सिंगरौली व शक्तिनगर रेलवे स्टेशन से टनकपुर के लिए चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस चोपन तक ही आएगी और वहीं रवाना होगी। रेलवे पर जनप्रतिनिधियों की मांग भी बेअसर रही है। इसके पीछे रेलवे अधिकारियों ने अभी रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम बाकी रहना बताया है। दलील है कि कार्य पूरा होने के बाद ही त्रिवेणी एक्सप्रेस सिंगरौली व शक्तिनगर रेलवे स्टेशन तक आ सकेगी।

Triveni Express going to Tanakpur no come to Singrauli & Shaktinagar railway station