चंद घंटे भी नहीं मना पाए जीत की खुशी, गम में डूबी विजेता प्रत्याशी सहित उनके समर्थक, जानिए ऐसा क्या हुआ

- घर लौटने के दौरान तेलदह में स्कार्पियो वाहन पलटने से दो की मौके पर हो गई मौत, छह हुए हैं घायल.....

सिंगरौली. जिला पंचायत कार्यालय से सब खुशियां मनाते हुए बाहर निकले। मगर चंद घंटे भी जीत की खुशी नहीं मना सके। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सहित समर्थक गम डूब गए। विभत्स घटना का मंजर देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। बताते हैं कि चार पहिया वाहन तीन पलटी मारकर सड़क से नीचे पहुंच गई। जिससे चालक सहित वाहन स्वामी ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। वहीं वाहन में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो सनाका खिंच गया। हर कोई एक-दूसरे से घटना के बारे में पूछ परख करने लगे। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के परिणाम की घोषणा सुनकर घर वापस लौट रहे थे समर्थक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

Two supporters of the candidate died in an accident in MP's Singrauli