उद्यम में नहीं आ रही क्रांति, युवाओं को नहीं योजना की जानकारी

अब तक आए केवल 150 आवेदन, अधिकारी भी उदासीन .....

सिंगरौली. युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने का मौका देकर बेरोजगारी कम करने और उद्यम में क्रांति लाने की मंसा पूरी होती नहीं दिख रही है। जिला रोजगार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों की लापरवाही और बैंकों की उदासीनता इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। बात उद्यम क्रांति योजना की कर रहे हैं।

Udyam Kranti Yojana: Youth did not get loan from bank