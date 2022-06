जनाब! सरकारी गाड़ी की आड़ में जिले में भी हो रहा काला कारनामा

रीवा की तरह यहां भी वाहनों में शासन, पुलिस व कलेक्ट्रेट जैसे स्टीकर लगाना बन गया है शौक ....

सिंगरौली. संभाग मुख्यालय रीवा में ही नहीं, यहां जिले में भी सरकारी गाड़ी की आड़ में काला कारनामा हो रहा है। वाहनों पर पुलिस, कलेक्ट्रेट व नगर निगम सहित राजस्व विभाग के साथ ही म.प्र शासन लिखे स्टीकर लगे वाहनों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। हर तीसरे वाहन में इस तरह के सिंबल वाले स्टीकर देखे जा रहे हैं। इन सरकारी वाहनों की आड़ में काले कारनामें हो रहे हैं।

Under guise of govt vehicle, black deeds are happening in district too